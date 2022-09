De l’eau et de la confiance pour irriguer l’espoir

La réforme des systèmes d’éducation et de santé sont au cœur du nouveau modèle de développement dont le processus de mise en œuvre est entamé. Ces deux chantiers sont incontournables dans la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté et donc contre les inégalités sociales. Les autres chantiers stratégiques sont en cours de déclinaison en politiques publiques dans une vision globale et cohérente.

Le rapport sur le nouveau modèle de développement n’a pas été élaboré, pour être diffusé, plus ou moins lu, et ensuite oublié. C’est en fait l’ultime rendez-vous avec l’Histoire, celle où les marocains sont appelés à devenir maitres de leur destin, à reconstruire un « Vivre Ensemble », fondé sur un nouveau contrat social. Volonté politique et capacités techniques de haut niveau existent. La confiance des citoyens et des acteurs sociaux gagne du terrain. Stabilité et prospérité apparaissent, de toute évidence, inséparables de la solidarité et de la justice sociale. Les perturbations externes, nouvelles ou anciennes, sont à prendre en compte, sans être pour autant surdimensionnées. Elles peuvent rendre la tâche difficile, mais non impossible.