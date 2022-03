De nouveaux accords renforcent l’offre universitaire à Béni Mellal

De nouvelles structures ont été inaugurées, notamment la faculté d’économie et de gestion de Béni Mellal qui a nécessité un investissement de 39 millions de DH et offre une capacité d’accueil de 3.760 étudiants. La 3e tranche de l’Ecole supérieure de technologie (EST) a également été inaugurée, augmentant la capacité d’accueil à 1.000 étudiants. Certains engagements ont également été pris pour finaliser la construction de la faculté Poly-disciplinaire de Khénifra et étendre la cité universitaire.

C’est à l’occasion des premières assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTESRI 2030) que de nouveaux accords ont été signés à Béni Mellal, ce samedi 12 mars 2022, en vue de soutenir la recherche scientifique et l’innovation dans le cadre universitaire.

De plus, de nouvelles voies de collaboration dans les domaines de la recherche scientifique ont été étudiées et sont sujet à exploration. Cet effort s’ajoute à l’intensification des échanges dans des domaines d’intérêt commun par la mise en place d’un cadre formel à travers les stages et formations, pour impulser l’excellence universitaire dans la région de Béni Mellal Khénifra.

Pour une synergie convergente entre l’Université et son écosystème

Signés par Nabil Hmina, Président de l’Université Sultan Moulay Slimane et les présidents du Conseil de la région Béni Mellal et Khénifra, du Centre régional d’investissements, du Conseil régional du tourisme et de plusieurs autres institutions régionales, les accords posent un cachet sur la démarche participative du ministère de l’enseignement supérieur. Ainsi, une nouvelle étape est posée en prévision du déploiement du PACTESRI 2030, invitant les différents acteurs et intervenants régionaux à relever ensemble les défis afférents au développement et à la transformation durable de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Les assises régionales du PACTESRI 2030 confirment le travail accompli durant les rencontres consultatives qui ont démarré en janvier 2022, s’inscrivant dans une vision d’ensemble pour un nouveau modèle de développement. Y ont pris part le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, les gouverneurs des provinces de la région, le président du Conseil de la région, Adil Barakat, le président de l’université Sultan Moulay Silmane, Nabil Hmina, et quelques acteurs de la société civile.

A travers ces actions implémentées pour la transformation de l’écosystème académique et scientifique marocain, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, souhaite instaurer un climat de confiance entre l’Université et son écosystème. L’objectif est de pouvoir offrir, à l’étudiant Marocain, une université renouvelée et performante. Et pour cela, tous les acteurs de l’écosystème universitaire, les acteurs économiques, régionaux et sociaux sont mis à contribution.