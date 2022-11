Remaniement à CDG pour accompagner sa nouvelle dynamique

En marge d’une rencontre de lancement du nouveau processus de planification stratégique du Groupe CDG , son directeur général Khalid Safir a annoncé les premiers réajustements organisationnels ainsi que les nominations qui accompagnent cette dynamique de planification stratégique. Ainsi, il a révélé que Hamid Tawfiki, l’ancien PDG de CDG Capital qui occupait également auparavant le poste de président de la Bourse de Casablanca, a été nommé directeur du projet de mise en œuvre de la branch Banque-Finance, Mohamed Sulaimani, l’ancien DG de Loterie nationale, a été nommé directeur général-adjoint au sein de CDG en charge de l’Inspection générale et Audit, de la Gouvernance, Conformité et Conseil juridique, du Risk Management et du Contrôle de Gestion, et Mehdi Bouriss, ex DG Global Markets de CDG Capital, a été, lui, nommé directeur de CDG Capital, qui centralisera désormais l’ensemble des activités de marché du Groupe.

Par ailleurs, au niveau de la branche développement territorial, Driss Essaouabi a été nommé directeur général de la Société d’Aménagement Zenata (SAZ), Mohssine Semmar président du Directoire de MedZ et Mehdi El Kabbaj, directeur général des sociétés Foncière Chellah et Ewane Assets. Aussi, Mohammed Amine El Hajhouj a été nommé directeur général d’Ingeplan (ESCO), Rachid El Alaoui El Aoufoussi, directeur général délégué de l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) et Hamza El Hajoui nommé au poste de directeur général de CG Park.

Les nouveaux venus dans l’équipe de management de la Caisse de dépôt et de gestion ont fait preuve d’efficacité dans leurs anciens postes. Ainsi, Hamid Tawfiki, le nouveau directeur du projet de mise en œuvre de la branch Banque-Finance,

Pour rappel, depuis quelques mois, le groupe est inscrit dans une véritable dynamique de transformation. «Cette dernière décennie a été marquée par une succession de crises exceptionnelles qui ont impacté plusieurs secteurs stratégiques au sein desquels nous intervenons. Mais cette période a aussi pu révéler les capacités de résilience de l’économie marocaine et le rôle crucial joué par la Caisse comme vecteur de confiance et de progrès », souligne le directeur général de la CDG, Khalid Safir, dans le rapport d’activité du groupe. Et de poursuivre : «Alors que la CDG est engagée dans la dernière année de son plan stratégique 2017-2022, le Groupe affiche aujourd’hui une meilleure efficacité dans ses interventions et plus de clarté dans ses orientations stratégiques, en phase à la fois avec sa mission originelle mais aussi avec les challenges socio-économiques de notre temps».