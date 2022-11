Décarbonation. Bank of Africa lance une nouvelle initiative pour encourager les entreprises marocaines

L’objectif de ces deux conventions est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone adoptée par le Maroc. Dans le détail, la première convention a été signée avec l’AMEE, et vise à promouvoir la durabilité et le montage des projets à travers un appui technique apporté par l’Agence. Pour sa part, la Banque s’engage à faire l’ingénierie financière et réaliser financièrement les projets. La seconde convention a été signée avec le Cluster EnR. Elle concerne une offre de formation avec la possibilité que les supports de communication sur l’efficacité énergétique et les actions de sensibilisation soient fournies par le Cluster. De son côté, BOA s’engage, en plus de l’offre bancaire, à maintenir des relations au quotidien et à apporter les offres pour les besoins d’exploitation et ceux d’investissement. Notons que ces deux conventions sont valables pour deux ans et renouvelables une fois.

Le groupe bancaire vient de signer deux conventions visant à accompagner la décarbonation de l’économie marocaine. Les deux conventions ont été signées le 31 octobre entre le groupe Bank of Africa (BOA), l’Agence Marocaine d’Efficacité Énergétique (AMEE) et le Cluster énergies renouvelables (EnR).

Lire aussi | Tanger. Le Groupe AKDITAL inaugure un nouveau complexe hospitalier

« BOA, l’AMEE et le cluster EnR ont choisi de conjuguer leurs efforts afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone adoptée par le Royaume, en tant qu’axe majeur du Nouveau Modèle de Développement et un levier nouveau de compétitivité des entreprises et de l’économie marocaine en général. Au-delà de la teneur des conventions signées, des autorités publiques et des représentants de la société civile travaillent main dans la main pour que le tissu productif marocain se développe sur des bases solides répondant aux défis de ce siècle » a assuré Othman Benjelloun, Président Directeur Général du groupe BOA. Dans son allocution, le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, a aussi mis l’accent l’importance de la décarbonation pour l’économie marocaine, estimant qu’il s’agit d’une opportunité que le Maroc doit saisir pour renforcer sa compétitivité. Pour lui, le Maroc doit devenir l’un des plus importants hubs industriels totalement décarbonés du continent afin d’attirer davantage d’investissements verts.

De son côté, la directrice générale du Cluster Énergies renouvelables (EnR), Fatima Zahra El Khalifa, a fait remarquer que la décarbonation n’est plus une option de diminution de la facture énergétique, mais qu’elle est primordiale pour la compétitivité des entreprises, notamment celles qui exportent, dans la mesure où il est désormais question de minimiser son empreinte carbone et celle environnementale. Pour elle, la problématique qui se pose est d’adopter une vision intégrée sur l’ensemble de la chaine de valeur, trouver les moyens de diminuer les matières premières, monitorer sa consommation en énergie, valoriser les eaux industrielles et des déchets dans le sourcing en amont. Elle a dans ce sens mis en exergue l’importance du mix énergétique pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour l’activité. De son côté, le président de la commission énergies propres du pôle compétitivité de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et directeur général Engie North Africa, Loïc Jaegert Hube, a estimé que la décarbonation pourrait être pour le Maroc, une opportunité de devenir un hub énergétique innovant et fortement décarboné.

Lire aussi | RAM renforce son engagement en faveur de la durabilité environnementale

Rappelons que ces dernières années, BOA a multiplié les initiatives, notamment en termes d’accompagnement des entreprises pour la décarbonation. On note le lancement en 2012 de la première initiative « BOA Energico », qui constitue la première offre lancée sur le marché marocain visant à financer l’efficacité énergétique. Cette offre a été suivie en 2015 par la mise en place du dispositif « MORSEFF », première offre au niveau du pourtour méditerranéen combinant un financement et une assistance technique plus une subvention. Il est à rappeler aussi que le groupe a lancé en 2016 « Cap valoris » dédié à la valorisation des déchets, un produit proposant en plus du financement, un accompagnement technique externe du domaine et une réduction sur le taux d’intérêt de ce financement. Cette rencontre, organisée sous le thème « Décarbonation, levier de compétitivité pour l’entreprise marocaine », a également permis aux participants de mieux cerner les enjeux de la décarbonation pour l’économie marocaine. Notons que cet événement sera décliné en rencontres régionales sur Agadir, Tanger, Fès et plusieurs autres villes du royaume.