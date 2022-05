Décarbonation : CDG Développement et l’AFD signent un protocole d’accord

CDG Développement et l’Agence Française de Développement AFD ont signé un protocole d’accord, à l’occasion de la visite à Rabat du DG de l’AFD, Rémy Rioux. Ce protocole vise à contribuer à l’opérationnalisation du Nouveau Modèle de Développement (NMD), d’une part à travers la stratégie long terme bas carbone du Royaume du Maroc et d’autre part à travers la dimension sociale du NMD.

Venant renforcer les acquis entre les deux groupes, le protocole d’accord, signé entre CDG Développement et l’AFD, vise la promotion du modèle de développement durable et inclusif choisi par le Royaume du Maroc dans son Nouveau Modèle de Développement. Deux axes communs de coopération ont été retenus : la décarbonation des zones d’activités de MEDZ, filiale de CDG Développement, et le développement du système de santé et de l’offre de soins sur le territoire national. Au-delà du protocole, des Accords Spécifiques seront ultérieurement signés entre CDG Développement et l’AFD pour préciser les modalités concrètes de réalisation d’opérations en commun.