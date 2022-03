Décarbonisation. SIE et Greenrock allient leurs forces

La Société d’Ingénierie Energétique (SIE) et Greenrock, basés à Rabat, s’associent pour accélérer le déploiement de solutions de décarbonisation. Les deux parties ont signé un accord visant à stimuler la transition du Maroc vers une utilisation améliorée d’énergies renouvelables et à devenir une économie verte, dans le cadre de la stratégie nationale d’efficacité énergétique du Maroc (SNEE).

La SIE, également connue sous le nom de Super ESCO, a pour objectif d’aider les entreprises et les investisseurs privés à devenir plus respectueux de l’environnement. C’est la première fois que l’entité s’associe à un investisseur privé et espère que ce partenariat lui permettra de se faire connaître au niveau national pour son travail sur les énergies renouvelables. Le Maroc est un pionnier dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays utilise de plus en plus d’énergies durables et progresse régulièrement vers un avenir plus vert.