Décès d’Abderrahim Lahjouji, ex-président de la CGEM

L’homme d’affaires, l’homme politique et l’entrepreneur Abderrahim Lahjouji s’est éteint ce 1er Janvier 2021 à l’âge de 79 ans. Originaire de Meknès, le défunt était principalement connu pour avoir été le président fondateur du Parti des forces citoyennes et le président de l’entreprise Sotravo spécialisée dans le bâtiment et travaux publics.

Néanmoins, c’est pour son parcours en entreprenariat qu’il est le plus connu. Feu Lahjouji a été élu en 1994 à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), mandat qui durera jusqu’en 2000. Durant ce mandat, il a eu à faire face à la campagne d’assainissement menée par l’ex ministre de l’intérieur, Driss Basri. Connu pour ses positions fortes et engagées durant cette phase, le défunt avait imposé son respect et sa notoriété par la force de ses négociations. Durant son mandat à la CGEM, Lahjouji réalise la première réforme de la confédération.

Lire aussi | Sorexi investit plus de 100 MDH dans la région d’Agadir

Sa carrière politique, néanmoins, a été résumée par la création en 2001 du Parti des forces citoyennes. Par la suite, il s’est allié au Parti de la justice et du développement lors des législatives de 2007 où il a échoué à obtenir le poste de député.

.