Décès de l’ancien ministre Lahcen Sekkouri

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Lahcen Sekkouri est décédé, mardi à Rabat, des suites d’une maladie.

Né en 1952 à Ain Cheggag (Sefrou), feu Sekkouri a occupé plusieurs fonctions dans différents départements notamment au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, au ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et au ministère de l’Intérieur.