Décès de Mohamed Sijilmassi. A la mémoire d’un grand diplomate

Mohamed Sijilmassi, ancien Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et ambassadeur du Maroc en Algérie, à Moscou et en Scandinavie, est décédé à l’âge de 91 ans.

Père de son excellence Fathallah Sijilmassi (ex Ambassadeur à Paris et à l’UE, ex SG de l’UpM et actuellement Ambassadeur-Directeur Général de la Commission de l’Union Africaine) et de Tarik (Président du Crédit Agricole du Maroc), feu Sijilmassi aura marqué une page importante de la diplomatie marocaine.

L’équipe de Challenge présente ses sincères condoléances à la famille Sijilmassi pour la perte d’un grand diplomate mais avant tout d’un grand homme nationaliste.