Nécrologie

Décès de Najib Salmi, figure de proue de la presse sportive au Maroc

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le grand journaliste sportif Najib Salmi, qui a notamment écrit sur les colonnes de Challenge, est décédé, dimanche à Rabat, à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie, a annoncé sa famille.

Né à Sidi Kacem en 1948, Said Hejjaj, de son vrai nom, est un vétéran de la presse sportive au Maroc, qui a marqué de ses empreintes la scène médiatique nationale.

Feu Najib Salmi a été notamment chef de la section sports au journal L’Opinion durant plusieurs années et président de l’Association marocaine de la presse sportive de 1993 à 2009.

Le défunt a assuré la couverture médiatique de nombreux événements sportifs majeurs nationaux et internationaux et a été témoin de l’évolution du sport au Maroc.

Le défunt sera inhumé lundi après la prière d’Ad-Dohr au cimetière Chouhada à Rabat. Nous sommes à Dieu et à Lui, nous retournons.

