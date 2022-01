Décès de Noureddine EL OFIR. Un grand passionné du métier de Conseil s’en est allé

El Ofir est l’un des fondateurs du cabinet conseil, le Centre d’Etudes, de Gestion et d’Organisation (CEGOR), dont il était co-gérant associé et un des dirigeants depuis son départ du Groupe ONA. Il a, à ce titre, conduit notamment, d’importantes missions d’audit opérationnel et de conseil pour le compte de nombreuses entreprises publiques et privées de premier plan.

Il a laissé tout au long de sa longue carrière, le souvenir d’un homme droit, passionné par son métier, bienveillant et soucieux aussi bien dans son travail que dans sa vie quotidienne, du respect de ses engagements. Par sa compétence, son professionnalisme, sa rectitude et les valeurs humaines qu’il incarnait, le défunt était considéré comme une référence dans le secteur du conseil.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa veuve et à ses enfants ainsi qu’à tous ses proches, amis et collègues, implorant le Tout puissant de l’accueillir en Sa sainte miséricorde.