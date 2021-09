Décès de S.A.R. la Princesse Lalla Malika, tante de S.M. le Roi Mohammed VI

S.A.R. la Princesse Lalla Malika, tante de S.M. le Roi Mohammed VI, est décédée ce mardi 28 septembre 2021, à l’âge de 88 ans.

Née le 14 mars 1933 à Rabat, elle est la fille de Feu S.M. Mohamed V et de Lalla Abla. Feu S.A.R. la Princesse Lalla Malika est également l’une des sœurs de Feu S. M. le Roi Hassan II. Elle est la présidente du Croissant rouge marocain depuis 1967.

En cette douloureuse circonstance, le président-directeur général et toute l’équipe des Editions de la Gazette présentent leurs plus sincères condoléances à S.M. le Roi Mohammed VI et à toute la famille royale.