Adenia Partners s’offre Overseas Catering services

La société panafricaine de capital-investissement Adenia Partners a acquis Overseas Catering Services (OCS), l’un des principaux prestataires de services de restauration d’entreprise et de services connexes en Afrique et au Moyen-Orient.

OCS est un service de catering qui opère sous le nom de marque « Ansamble ». Créé en 2009 par François Bonnot et René Lancien, fondateur du groupe Ansamble, OCS propose des services de restauration d’entreprise à plus de 180 clients dans cinq pays : Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie et EAU. La société s’est développée pour devenir le deuxième plus grand acteur de la restauration au Maroc avec un nombre total de 3 300 collaborateurs. Au début de cette année, OCS a acquis Proxirest, le cinquième plus grand traiteur au Maroc. En plus de ses services de restauration, le groupe propose des services de nettoyage au Sénégal sous la marque Alizés, des services de garde d’enfants au Maroc sous la marque A Deux Pas, et exploite les franchises Brioche Dorée et La Croissanterie au Maroc.

Lire aussi | Covid-19. Un nouveau variant préoccupe la scène mondiale

Cet investissement, qui est le premier d’Adenia au Maroc, soutiendra la croissance organique et externe d’OCS et répondra à l’objectif de l’équipe de direction de développer une plateforme leader sur le marché de la restauration et du facilities management. Adenia et Proparco travailleront en étroite collaboration avec la société pour mettre en œuvre les meilleures pratiques commerciales et ESG ( Environnement et Gouvernance). A noter qu’Adenia Partners a été accompagnée par Deloitte Financial Advisory Maroc dans le cadre de cette opération.