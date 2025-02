Delta Air Lines lance une liaison directe Atlanta-Marrakech

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa connectivité avec les États-Unis grâce au lancement d’une ligne aérienne directe par la compagnie Delta Air Lines reliant Atlanta à Marrakech, annonce l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Ce vol est la deuxième liaison directe mise en place entre les États-Unis et le Maroc en l’espace de deux ans, témoignant de l’engagement continu de l’ONMT pour faciliter l’accès au Royaume et renforcer son attractivité sur le marché nord-américain, indique l’Office dans un communiqué.

Cette nouvelle ligne directe constitue une avancée de taille, Atlanta étant le plus grand hub au monde et une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du territoire américain, fait savoir le communiqué, notant que ce hub dessert en effet 125 villes américaines.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, étant pour sa part la plus ancienne compagnie aérienne en activité aux États-Unis et l’une des plus prisée au monde.

L’accord stratégique entre l’ONMT et Delta Air Lines pour le lancement de cette ligne permettra ainsi de drainer un flux important de voyageurs vers le Maroc, contribuant à la croissance du tourisme et au développement des échanges entre les deux pays.

Il s’agit de la première liaison point-à-point de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines vers le Maroc et plus largement l’Afrique du Nord.

Ce nouveau vol est ainsi le fruit du travail de fond, commercial et promotionnel, mené par la délégation de l’ONMT à New York, qui œuvre sans relâche pour positionner le Maroc comme une destination incontournable sur le marché nord-américain.

Grâce à cette nouvelle route aérienne, l’ONMT a réussi ainsi à connecter Marrakech à 3 grands hubs nord-américains : Montréal avec Air Transat, New York avec United Airlines et Atlanta avec Delta Air Lines. Cette nouvelle ligne directe vient également enrichir l’offre existante au départ des Etats-Unis sur le Maroc, à savoir les trois lignes opérées par Royal Air Maroc de New York, Washington et Miami vers Casablanca.

Le renforcement des liaisons aériennes entre les Etats-Unis et le Maroc permettra de consolider le positionnement de la destination Maroc sur ce marché qui représente près de 125 millions de voyageurs. Les Américains étant très attachés aux compagnies nationales et leurs programmes de fidélité influencent énormément le choix d’une destination.

Prévue à partir d’octobre 2025, la ligne Atlanta – Marrakech sera opérée en Boeing 767-400 de 238 sièges, à raison de trois fréquences hebdomadaires.

A rappeler qu’en 2024, 402.377 touristes américains ont visité le Maroc (soit +7% que 2023) et rien que pour le mois de janvier 2025, ces arrivées étaient de 26.777 (soit +31% que 2024). L’objectif à terme étant de franchir le cap du million de touristes américains.

Le lancement de cette ligne directe est donc une étape clé dans la stratégie de l’ONMT visant à positionner « le Maroc : Kingdom of Light » sur l’échiquier des grandes destinations touristiques mondiales. Avec cet objectif claire et ambitieux, l’Office continue de tisser un réseau aérien performant, faisant du Maroc une destination mondiale.