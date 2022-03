Dématérialisation de la taxe d’habitation et la taxe de services communaux

La dématérialisation des rôles relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux s’inscrit dans le cadre de la digitalisation de l’administration, et permet également de simplifier et de fluidifier les échanges entre les services émetteurs des rôles et les comptables chargés du recouvrement. Elle est aussi de nature à améliorer le service rendu aux usagers et aux partenaires, tout en permettant d’accroitre la sécurité et la traçabilité des échanges électroniques des documents.

Le périmètre du système d’information de la gestion intégrée des recettes a été élargi pour prendre en charge les fonctionnalités de l’assiette de la taxe d’habitation et la taxe de services communaux. Cette dématérialisation permet également de réduire les coûts de gestion et d’archivage des documents, et partant, contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable.