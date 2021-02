Dématérialisation : la DGI accélère la cadence

La Direction Générale des Impôts (DGI), en partenariat avec l’Agence de Développement Digital (ADD), vient de lancer le service de prise de rendez-vous en ligne. L’administration fiscale a, en effet, entamé depuis quelques années maintenant une dématérialisation de plusieurs de ses services.



Il s’agit d’une plateforme, conçue de manière simple et ergonomique, permettant aux usagers d’optimiser leur temps et de planifier, en fonction de leurs disponibilités, leur rendez-vous avec le chargé de leur dossier. Le service de prise de rendez-vous en ligne est accessible via le portail internet de la DGI www.tax.gov.ma.

Lire aussi| Kamal Khalis : « le commerce en ligne revêt un caractère stratégique pour Marjane Holding»

Notons que l’application mobile « daribati » est téléchargeable sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS). Rappelons que la Direction générale des impôts (DGI) a entamé une dématérialisation de plusieurs de services ces dernières années pour faciliter le quotidien des contribuables.

Lire aussi| Vaccination anti-Covid : le Maroc a déjà vacciné plus de 126.000 personnes