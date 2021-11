Denis Le Vot : « Le Maroc joue un rôle extrêmement important pour nous »

En visite au Maroc, Denis Le Vot, Directeur général des marques Dacia et Lada, a pu apprécier les performances des plateformes industrielles de Renault au Maroc, notamment celle de la Somaca à Casablanca qui produit les nouvelles générations des Sandero. Il nous livre ses appréciations.

Challenge AUTO : Que vous inspire l’arrivée des nouvelles Sandero et quid de leur commercialisation future au Maroc ?

Denis Le Vot : Les nouvelles Dacia Sandero et Dacia Sandero Stepway connaîtront assurément un très grand succès commercial. Je suis très heureux que ces modèles qui sont produits à l’usine de la Somaca à Casablanca puissent amorcer leur commercialisation en septembre prochain. Cette génération de la Sandero s’inscrit comme étant une nouvelle pierre à l’édifice dans l’histoire de la marque Dacia au Maroc.

Challenge AUTO : Que pensez- vous de la performance des plateformes industrielles de Renault group au Maroc, dont celle de la Somaca ?

L’un des piliers de la marque Dacia, c’est précisément de faire preuve d’efficacité sur le plan industriel. Dans cette optique, le Maroc joue un rôle extrêmement important pour nous. Au fil des années, nous avons réussi avec le gouvernement et les autorités marocaines, mais aussi avec le personnel de Renault Group Maroc, à développer un vrai savoir-faire qui est reconnu par nos clients européens. Preuve en est : 90 % des Dacia qui sont fabriquées dans le Royaume sont exportées dans 47 pays du globe. Ce qui constitue un grand succès pour le Maroc et nous en sommes très fiers.

Challenge AUTO : On remarque que cette nouvelle génération de la Sandero est montée en gamme dans bien des domaines. Cela suppose-t-il que les tarifs seront revus nécessairement à la hausse ?

Avant toute chose, Dacia reste Dacia. Nous n’avons pas encore révélé de prix s’agissant du Maroc, mais je le martèle : les nouvelles Sandero disposeront du meilleur rapport entre le contenu et le prix, quel que soit le niveau d’équipement, et ce, du modèle de base jusqu’à la version la plus huppée de la Stepway.

Challenge AUTO : Vous restez confiant quant au développement stratégique de la marque à plus long terme ?

L’avenir de la marque Dacia est tout tracé, comme en atteste notre feuille de route stratégique telle que définie dans notre plan «Renaulution». Outre de nouveaux modèles qui nous permettront d’élargir notre champ d’action sur d’autres segments automobiles, nous comptons également poursuivre l’amélioration de notre attractivité et nous entendons montrer à notre clientèle que nous savons faire des véhicules à la fois essentiels et très attractifs.