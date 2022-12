Dernière ligne droite pour la future station touristique de Béni Mellal

Depuis que le conseil d’administration du Centre régional d’investissement de la région de Béni-Mellal Khénifra a validé en décembre 2021 la création d’une station touristique, le projet qui ambitionne de promouvoir le tourisme local en tant que levier de développement socio-économique et professionnel, avance à grands pas. Après cette décision, le CRI a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude économique et un benchmark relative à la mise en place de cette station touristique dans la région de Béni Mellal-Khénifra. McKinsey qui avait remporté ce marché a réalisé la mission en quatre mois avant que le CRI ne lance un autre appel d’offres pour choisir le cabinet qui sera chargé de réaliser le concept de la station touristique, l’identification du lieu et le montage stratégique et financier, l’élaboration des carnets de terrain, des pitch book et de l’offre commerciale pour les investisseurs. « Nous venons de porter notre choix sur le cabinet Bfive. Et dès que ce dernier qui travaillera en concertation avec le comité de pilotage qui veille sur la création du projet, aura bouclé cette phase, nous procéderons à l’achat du terrain », souligne-t-on auprès du CRI de Béni Mellal-Khénifra. A noter que le comité est composé des principaux partenaires du projet (la Wilaya, le Conseil Régional, Ministère du Tourisme, le Centre Régional du Tourisme, la Société Marocaine des Technologies du Tourisme et autres).

Dans le pipe depuis 2021 et à l’initiative du Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra, la future station touristique vient d’amorcer sa phase ultime avant sa concrétisation. Après McKinsey qui a réalisé l’étude économique et le benchmark, le CRI vient de confier à un autre cabinet, Bfive, la proposition du concept de la station touristique, l’identification du lieu et le montage stratégique et financier, l’élaboration des carnets de terrain, des pitch book et de l’offre commerciale pour les investisseurs.

La station touristique va offrir plusieurs services, notamment, l’hébergement touristique, Malls et centres commerciaux, restauration en mettant en valeur les produits du terroir, des centres de conférence et halls d’exposition ainsi que plusieurs infrastructures culturelles. Selon le CRI, elle va générer non seulement une plus-value pour les activités de commerce et de services mais aussi pour la création d’emplois avec une augmentation à elle seule de plus de 30% et une nette amélioration des taux des nuitées hôtelières de plus de 200%. Le Choix de projets structurants tel que cette zone touristique, émane d’un diagnostic territorial établi par le CRI via son pôle d’Impulsion Économique et Offre Territoriale et s’inscrit dans la nouvelle dynamique et rôle des CRI dans la Planification Stratégique et Attractivité Territoriale que lui confère la loi 47-18.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le CRI a envisagé un Resort, pour augmenter le nombre des MRE séjournant dans la région, et également celui des touristes venant de grandes villes comme Fès, Marrakech et Casablanca et partant améliorer le taux de nuitées. Il faut dire que les infrastructures touristiques de la ville de Béni Mellal et de la région demeurent insuffisantes.

La ville de Béni Mellal présente d’importants atouts de tout genre, une richesse végétale, aquatique, naturelle, géologique, architecturale et culturelle exceptionnelle. C’est le cas aussi du Géoparc du M’goun labellisé par l’UNESCO, le barrage de Bin El Ouidane le plus grand au Maroc, une multitude de grottes et de gouffres, verger d’olivier, outre les activités de montagne : tyrolienne, canyoning, randonnée, escalade…