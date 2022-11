Des bourses d’études pour les bacheliers marocains résidant au Liban

L’ambassade du Royaume du Maroc au Liban a annoncé l’ouverture des candidatures pour bénéficier du programme de bourses destiné aux étudiants marocains résidant au Liban ayant obtenu le baccalauréat du pays de résidence et sont issus de familles nécessiteuses. L’ambassade a confirmé dans un communiqué que « les étudiants qui répondent aux conditions citées ci-dessus bénéficieront du programme de bourses universitaires pour les cursus de licence, master et doctorat à compter de la rentrée universitaire 2022-2023.

Ce programme de bourse est mis en place par le département des Marocains résidant à l’étranger relevant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Et la même source d’ajouter que «les étudiants marocains résidant au Liban, qui sont intéressés par ce programme sont appelés à déposer leurs dossiers de candidature au service consulaire de l’ambassade du Maroc au Liban dans les plus brefs délais, conformément aux conditions citées dans l’annonce.

Ce programme de bourse représente un grand soutien aux étudiants marocains résidant au Liban, un pays où le coût de la vie est de plus en plus cher du fait de la crise économique sévère qu’il traverse actuellement. D’après Etudiant.ma, le portail des étudiants marocains au Liban, « les frais de scolarité au sein de l’Université libanaise s’élèvent à 200 euros par an. Les frais de scolarité au sein des établissements privés (universités ou instituts) varient entre 2 500 euros et 15 000 euros par an. Ces frais n’incluent pas les dépenses liées au coût de la vie et autres dépenses (telles que l’achat des ouvrages, logement, etc.).