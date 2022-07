Des « Jouvencelles »… à Bekkali. La nuit du destin

Oui, une épopée à nulle autre pareille. Elle est, pour le pays, à la dimension de son Histoire. N’ayons ni peur des mots, ni des comparaisons. D’ailleurs, il n’y a rien de comparable, car ce qui est arrivé lundi soir à Rabat est absolument unique. Ce lundi 18 Juillet 2022 sera inscrit dans la Mémoire collective du pays comme une nuit magique. De celle qui n’arrive qu’une fois et qui ne se répètera plus jamais. C’est une première dans le siècle. Le siècle de Mohammed VI, Souverain bien aimé, et qui a révolutionné les idées et les mentalités. Lundi 18 juillet, le Maroc a fait sa mue.

Non, ce n’est pas seulement un résultat historique qui fut réalisé lundi 18 juillet à Rabat, au Complexe Sportif Moulay Abdallah, devant la foule immense et innombrable que personne n’a pu réellement chiffrer. Au-delà de la qualification des « Jouvencelles » de l’Atlas à la première Coupe du Monde féminine de l’Histoire du Maroc, c’est bien un moment épique que le Maroc a vécu.

Oui dans notre Histoire, il y a eu des épopées, la Révolution du Roi et du Peuple, le retour triomphal de Mohammed V, la Marche Verte, et quelques années auparavant, Tarik Al Wahda, la Route de l’Unité, mais lundi une nouvelle génération a pris son Histoire en main. Et elle est le fruit de ce 21ème siècle. Jamais, un stade de football n’a fêté la femme de cette manière. Tous les barbus et les barbons, n’auraient cru cela possible. Mais qui parlait encore, ce soir-là, d’idées d’un autre siècle ? Au complexe Amir Moulay Abdellah, un Maroc nouveau est né.

Les joueuses sur le champ de jeu n’avaient pas de référence. Elles avaient seulement, l’âge de leur génération, l’âge de leur siècle. Et au milieu du public, il y avait des enfants de leur âge et même plus jeunes encore. Les tous jeunes qui ont été emportés par la folie de cette soirée. Une folie qui a secoué ce Maroc séculaire le faisant entrer de plain-pied dans la modernité.

On se souviendra que ce siècle avait 22 ans, l’âge du règne de S.M Mohammed VI, un règne qui au-delà des polémiques et des problèmes, des incendies et des hausses des prix, au-delà des invectives contre Akhannouch, Chef de Gouvernement, contesté jusque dans son fief natal, oui, il faudra noter pour l’Histoire que ce jour-là est le jour où le Maroc a grandi. Grandi, oui c’est le mot juste.

Désormais, le Maroc s’est réconcilié avec la Femme. Il a vu que la Femme pouvait briller dans le domaine viril des hommes. Briller et séduire. Cette nuit, est la Nuit du Destin celle où tous les vœux s’accomplissent, la nuit de tous les possibles. Et si quelques heures plus tard le Championnat du Monde d’Athlétisme a donné le titre mondial du 3000 m steeple à Bekkali, n’y voyez là que du normal. D’abord Bekkali est très fort, très intelligent, très tout ce que vous voulez … Avec lui aussi, c’est une victoire qui ne doit rien au siècle précédent. Elle est du siècle présent. Et d’ailleurs, Bekkali a 26 ans, l’âge des jeunes filles qui ont battu le Nigéria avec l’art et la manière.

Vous voulez savoir le résultat du match Nigéria/Maroc en 1990 ? Il était de 8 à 1 en faveur du Nigéria. Oui, c’est sûr ce lundi-là est une révolution brillante, spectaculaire. Et une douche froide pour tous ceux qui croyaient le Maroc enterré. Le Maroc n’a pas ressuscité, il continue seulement son chemin. Un chemin épique.