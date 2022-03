Des performances remarquables pour Chery en Amérique centrale et en Amérique du Sud

En 2021, Chery a enregistré de très belles performances sur les marchés d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, avec des modèles tels que l’Arrizo 6 Pro et le Tiggo 2, ces deux derniers ayant brillamment performé, s’adjugeant de nombreuses distinctions.

Et ce n’est pas tout puisque Chery s’est distingué à plusieurs reprises au Chili, remportant pas moins de quatre distinctions, d’abord celle de la «Meilleure marque de l’année», un prix très prestigieux décerné par La Tercera, un quotidien de premier plan au Chili. Par ailleurs, Autocosmos, une plateforme de renom dédiée au marché de l’automobile et à son environnement a primé Chery comme étant la «Marque de l’année». Enfin, deux distinctions ont été remises au constructeur automobile chinois par ANAC et Publimetro du Chili, à savoir celle de la «Marque de SUV de l’année» et celle du «Modèle de l’année» pour le Tiggo2.

Faut-il souligner que l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ont toujours été des marchés clés pour Chery, comme en attestent les volumes de ventes, toujours en croissance, réalisée par ce dernier. Ainsi au Brésil, et selon les données publiées par la Fenabrave (Fédération nationale de la distribution de véhicules automobiles), les ventes de véhicules de tourisme de Chery se sont classées au neuvième rang de toutes les marques automobiles en décembre 2021, avec une croissance annuelle de 16,3 %, assorti d’un classement dans le top dix des ventes pendant huit mois consécutifs et d’une part de marché qui a atteint un niveau record de 2,37 %.

Au Chili, selon les données publiées par l’ANAC (Asociació Nacional Automotive Riz de Chile AG), Chery s’est classée cinquième parmi toutes les marques automobiles à fin décembre 2021, avec une croissance annuelle de 57,6 %, avec une part de marché de 6,3 %, dépassant des constructeurs automobiles mondiaux réputés telles que Nissan, Ford et Volkswagen.

Sur le segment de marché des SUV, Chery s’est classée en première position pour l’année 2021, avec une part de marché de 15,5 %. La série Tiggo 2 est restée numéro un des ventes sur le segment des SUV en décembre.

Toujours est-il que la profonde culture de Chery en Amérique centrale et du Sud se reflète non seulement par ses solides performances commerciales, mais également par sa concentration sur l’organisation d’activités dédiées à la clientèle. En effet, au cours de la deuxième saison de «With Chery With Love» de Chery pour les propriétaires de véhicules, la marque automobile chinoise a organisé différentes activités en fonction des intérêts des utilisateurs dans différentes régions pour les fidéliser.

Par exemple en Équateur, Chery a rassemblé des familles de propriétaires de Tiggo 7 et de Tiggo 8 pour interagir avec des joueurs professionnels du ballon rond, notamment dans le football freestyle, et a rapproché les propriétaires de véhicules de leurs enfants grâce à un programme de peinture parent-enfant.

Au Brésil, une femme propriétaire d’un véhicule a partagé une histoire inspirante en poursuivant courageusement son rêve. «Tant que vous avez un rêve et que vous vous y tenez, vous pouvez sûrement le réaliser. Je suis devenue une employée modèle grâce à mes propres efforts. Aujourd’hui, je réalise enfin mon rêve auquel j’ai longtemps aspiré, en obtenant mon véhicule idéal», a-t-elle déclaré.

Au Chili, Chery a organisé un festival de musique électronique d’envergure pour les propriétaires de Tiggo 8. Ces derniers ont été ravis de cet événement qui a connu un très grand succès.

Et les ambitions de développement du constructeur automobile chinois sur le continent sud-américain ne s’arrêtent pas en si bon chemin. En effet, le géant automobile chinois s’efforcera d’améliorer la qualité de ses produits automobiles, d’améliorer encore le service à la clientèle, de renforcer le développement de la marque et d’augmenter la fidélisation de la clientèle. De quoi permettre à Chery de poursuivre avec succès sa mondialisation, ce qui permettra aussi à la marque de gagner, sinon d’accroître, sa notoriété.