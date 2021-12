Des politiciens espagnols appellent à une réconciliation effective avec le Maroc

Après des mois de tensions diplomatiques, Madrid et Rabat sont sur le chemin de l’apaisement. D’après la presse espagnole, les deux pays ont tout intérêt à repartir sur de nouvelles bases car ils ont besoin l’un de l’autre.

Ces prémices de réconciliation ont tout d’abord, pour rappel, été posés par le Roi Mohamed VI lors du discours prononcé le 20 août dernier. Le souverain avait fait part de sa volonté de mettre un terme à la crise diplomatique opposant son pays à l’Espagne. Au lendemain du message du Roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s’était empressé de remercier « le roi du Maroc pour ses paroles » et rappeler à quel point le royaume chérifien est « un allié stratégique ». Aussi, le limogeage de la ministre espagnole des affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya, le 12 juillet dernier, a été perçu par le Maroc comme un cadeau qu’on lui avait offert, même si des raisons de politique intérieure, et de délicat équilibre au sein du gouvernement de coalition, avaient aussi joué.

La semaine denière, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a été auditionné, jeudi 16 décembre, par le Sénat espagnol sur la politique de son département. Une audition en commission des Affaires étrangères, au cours de laquelle les relations avec le Maroc ont occupé une place importante.

Parmi les principaux messages émis par José Manuel Albares est que la crise avec le Maroc est désormais mise de côté et qu’elle est derrière l’Espagne. Cette dernière souhaite toutefois reconstruire une relation digne du XXIème siècle et cela se fera petit à petit. Le ministre a également déclaré que l’ensemble du gouvernement espagnol désirait hisser les relations à un niveau supérieur en assurant que les relations étaient redevnues fluides et que des échanges fréquents avaient lieu avec Nasser Bourita.

S’exprimant devant la commission des affaires étrangères du Sénat espagnol, le chef de la diplomatie espagnole a exprimé l’espoir que le Maroc déploie ses efforts pour dissuader l’immigration vers les îles Canaries.

D’autres responsables espagnols s’ajoutent à l’appel au rétablissement des relations avec le Maroc. Le sénateur de la coalition canarienne Fernando Clavijo a également déclaré que l’Espagne devrait maintenir les meilleures relations possibles avec le Maroc, étant donné que le pays est un partenaire stratégique dans la lutte contre l’immigration illégale dans les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Mellila.

Après des mois de tensions sans précédent liées à la migration massive à Ceuta et à l’hébergement par l’Espagne du chef du Front Polisario, l’ambassade d’Espagne a repris ses activités à Rabat. Cependant, le Maroc n’a pas encore envoyé son représentant diplomatique en Espagne.