Des sociétés de capital-risque et des fonds cryptographiques asiatiques vont investir 100 millions de dollars pour soutenir la nouvelle blockchain Assembly

Certaines des plus grandes sociétés de capital-risque asiatiques et des fonds spéculatifs en crypto-monnaies investiront 100 millions de dollars pour poursuivre le développement d’applications sur une nouvelle blockchain appelée Assembly sous le réseau IOTA (un réseau de registres distribués similaire à la blockchain.).

Assembly se concentrera sur la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et les jeux de crypto-monnaies, M. Dominik Schiener, co-fondateur de IOTA.

Les projets DeFi, qui facilitent les prêts en crypto-monnaies en dehors des banques traditionnelles, et les NFT, qui sont des actifs numériques certifiés comme étant uniques et non interchangeables, sont deux des secteurs cryptographiques à la croissance la plus rapide. De nombreuses entreprises de blockchain dans le monde ont pivoté pour prendre en charge cet espace afin de répondre à la demande croissante.

Assembly, un réseau de contrats intelligents similaire à la blockchain Ethereum, lancé le mois dernier par le groupe de recherche et d’ingénierie berlinois IOTA Foundation, servira de point d’ancrage pour les applications DeFi, NFT et de jeu. Les contrats intelligents sont des transactions auto-exécutées dont les résultats dépendent d’entrées préprogrammées.

Les sociétés d’investissement asiatiques dirigées par LD Capital, Signum Capital, Huobi Ventures, UOB Venture Management, HyperChain Capital et Du Capital ont engagé 100 millions de dollars pour financer les développements du réseau de Assembly, a déclaré Schiener. Le teneur de marché des crypto-monnaies GSR contribuera également à l’investissement de 100 millions de dollars, a-t-il ajouté.

Lire aussi | Le Royaume-Uni réaffirme son soutien à la résolution 2602 et consolide sa coopération avec le Maroc

Ces entreprises ont également pris part à un financement d’amorçage au début de l’année, qui a permis de lever 18 millions de dollars pour Assembly.

« Assembly est maintenant son propre réseau construit sur IOTA et permet à quiconque de créer son propre réseau de blockchain. Et ce réseau de blockchain est considéré comme sécurisé et connecté par IOTA », a déclaré Schiener.

« Vous pouvez considérer Assembly comme un réseau de réseaux, où de nombreuses blockchains sont désormais sécurisées et connectées par la même architecture », a-t-il ajouté.

La version bêta ou de test de Assembly est déjà en ligne, a déclaré Schiener, et sera officiellement lancée l’année prochaine avec son propre jeton. Les développeurs, les créateurs et les premiers contributeurs de Assembly seront récompensés par près de 70 % de l’offre totale de jetons.