Des temps changeants [Par Jamal Berraoui]

« Challenge » publie cette semaine un dossier intéressant. Les importateurs de produits chinois sont impactés par la crise énergétique en Chine. La hausse des prix du charbon, a créé un problème d’approvisionnement en électricité, qui ralentit la production.

Pour d’autres raisons, le transport maritime international est en burn-out. Les prix des containers explosent. Mais, ce n’est pas le plus grave. Ce qui l’est, c’est que la reprise mondiale, après le Covid, est lourdement menacée.

Les entreprises automobiles françaises ont drastiquement limité leur production, non pas par crainte d’une baisse de la demande, mais par manque de semi-conducteurs, achetés au Vietnam. Même Alain Minc, théoricien de la mondialisation heureuse, plaide pour un système de production plus homogène. Il faut comprendre que lui aussi se résout à la nécessité de la relocalisation.

Les Chinois anticipent le phénomène. Ils ont été pendant trente ans l’usine du monde. Le Covid a prouvé que ce n’était pas viable. Mais comme c’est un Etat peu démocratique, mais réellement stratège, ils ont pris les devants.

Ils proposent de rapprocher leur production des consommateurs, essentiellement en Europe et aux USA. Ils délocalisent en Amérique latine depuis des années. La Turquie devrait connaître un taux de croissance record les années à venir grâce aux investissements chinois, qui visent la proximité avec l’Europe et l’Orient.

Le Maroc, pour le moment, n’arrive pas à finaliser le projet de Tanger Tech, six ans après. Il nous faut une politique beaucoup plus prospective, beaucoup plus active. Nous sommes à 14 kilomètres de l’Europe, un hub pour l’Afrique, où la Chine est déjà présente. Nous sommes concurrentiels pour recevoir les investissements chinois, mais il faut aller les chercher et c’est le rôle des décideurs.