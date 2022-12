Dette souveraine. Le Maroc gagne 4 places dans le classement AGR Africa Bond Index

Le Maroc a gagné 4 places dans la 15ème édition de l’Indice AGR Africa Bond Index (AGR ABI), un indice de la dette souveraine en Afrique, selon Attijari Global Research (AGR).

« Lors de cette édition, le Maroc gagne ainsi 4 places et se retrouve à la tête des pays les plus représentatifs de l’AGR ABI en termes d’encours, suivi par l’Afrique du Sud et l’Égypte », indique AGR dans son dernier bulletin AGR Africa Bond Index du troisième trimestre 2022 (T3-2022). AGR fait remarquer que dans ces conditions, la valeur de l’encours est passée de 78,1 milliards de dollars à seulement 64,3 milliards de dollars, compte tenu de la réduction importante du nombre de constituants atteignant désormais 73 lignes obligataires contre 85 un trimestre auparavant.