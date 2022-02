Deux filiales de l’ONCF décrochent des contrats pour l’extension du tramway casablancais

Il s’agit de Infraway et SBM (Société des Basaltes Marocains). Ces deux filiales du groupe Office national des chemins de fer (ONCF), viennent de décrocher des contrats de sous-traitance dans le cadre du projet d’extension du réseau de transport commun en site propre par la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway en plein centre de Casablanca.

Infraway se chargera de la pose de voies et appareils de voie et SBM s’occupera, de son côté, de la fourniture des traverses en béton armé pour la construction de ces deux nouvelles lignes de tramway. L’ONCF précise ainsi que ses deux filiales, fortes de leur savoir-faire et de leur retour d’expérience dans la réalisation de projets d’infrastructure ferroviaires, ont su faire valoir leur expertise dans le domaine ferroviaire en présentant une offre technique conforme et compétitive pour accompagner les grandes entreprises nationales qui réalisent les travaux d’infrastructure du Tramway.