Deux Marocains remportent le prix « IEC 1906 Award» 2021

C’est une première en Afrique. Deux Marocains ont en effet remporté cette année le Prix de la Commission Electromécanique Internationale (CEI). C’est la première fois que des employés d’un pays africain sont récompensés. Les deux employés électromécaniciens, Safaa Hajji et Abderrahim Jamrani, font tous les deux parties de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN). Leurs recherches ont porté sur les systèmes de stockage de l’énergie thermique.

Chaque année, la Commission électrotechnique internationale attribue le prix IEC 1906 pour honorer des personnes qui apportent une contribution technique exceptionnelle à l’avancement des travaux spécifiques de la Fondation IEC.

Le Comité reconnaît les spécialistes et les chercheurs qui ont réalisé des travaux innovants dans le développement de nouvelles normes dans le domaine de l’électrotechnologie : technologies électriques et électroniques, etc. Les candidats sont désignés par leurs pairs et sont tous impliqués dans des travaux de normalisation.

Fondée en 1906, la fondation est une organisation de premier plan pour la préparation et la publication de normes internationales pour toutes les technologies électriques, électroniques et connexes dans le monde. La CEI rassemble plus de 170 pays en tant que plateforme neutre et indépendante pour 20 000 experts dans le monde et contribue à faciliter le travail visant à établir des « systèmes d’évaluation mondiaux dont les membres certifient que les appareils, les systèmes, les installations, les services et les personnes fonctionnent comme prévu ».

Pour rappel, le 1er juillet, MASEN a été accrédité par le Fonds vert pour le climat, qui a été créé par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Selon le site web du programme environnemental des Nations unies, le GCF « vise à soutenir un changement de paradigme dans la réponse mondiale au changement climatique. »La liste complète des nouveaux lauréats du prix lauréats du «1906 Award» est disponible sur le site du Comité électrotechnique international.