Deux-roues. Un premier point de vente pour Royal Enfield au Maroc

Et ce n’est pas tout puisque cette plateforme se concentrera également sur la création d’une communauté grâce au café et au point de rencontre en magasin. Il s’agira d’un espace unique où les motards et les non-motards pourront se rencontrer et partager leurs expériences, tant sur la moto qu’en dehors, l’inclusion et l’accessibilité pour tous étant au premier plan.

Royal Enfield vient fraîchement d’annoncer le lancement de son premier flagship store à Casablanca, débutant ainsi sa pleine exploitation au Maroc. La plateforme nouvellement inaugurée offrira non seulement la gamme complète des motos Royal Enfield, ainsi que toute sa ligne de vêtements et d’équipement motard, ses accessoires d’origine, ses pièces de rechange et les services d’entretien spécialisés.

Pour mémoire, Royal Enfield est née en 1901 dans la ville de Redditch au Royaume-Uni. La marque, qui a un héritage fort et historique de plus de 120 ans, se veut la plus ancienne au monde en production continue. Elle a quitté le Royaume-Uni pour l’Inde dans les années 1950, où elle est actuellement fabriquée. Aujourd’hui, Royal Enfield est l’une des marques de motos à la croissance la plus rapide au monde et le leader mondial du segment des motos moyennes cylindrées (250cc – 750cc).

Ainsi, Royal Enfield se présente officiellement au marché marocain avec quatre de ses modèles primés internationalement, équipés de moteurs monocylindres et bicylindres. La gamme s’articule autour de l’Interceptor 650, unroadster moderne-classique (à partir de 66 900 DH), le Continental GT 650, un Café-racer rétro (à partir de 68 900 DH), l’Himalayan (411 cm3), une moto d’aventure de taille moyenne (à partir de 49 900 DH) et le Meteor 350, un cruiser léger (à partir de 41 900 DH).

Selon Arun Gopal, «nous sommes ravis de commencer officiellement notre partenariat avec notre distributeur Motorsports Maroc, et ensemble, nous sommes pleinement engagés à construire une communauté de motards plus grande, plus passionnelle et plus inclusive pour tous les pilote».

Et le patron des activités internationales de Royal Enfield (EMEA) de poursuivre : «notre premier showroom exclusif au Maroc a l’intention de créer un écosystème robuste comprenant un environnement de vente au détail hautement différencié, des capacités de marché secondaire, des manèges et des événements communautaires et d’autres expériences qui donnent vraiment vie à un univers plus large de Royal Enfield».