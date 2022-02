Deux startups marocaines nominées pour les prix Forbes

Sara Benlafqih, cofondatrice et PDG de la startup BMTA&C axée sur la technologie, figure sur la liste des candidats en demi-finale du concours Viram Awards-Tech for Humanity de Forbes. Opérant dans le secteur agroalimentaire, BMTA&C a inventé une unité de stockage pour aider les agriculteurs à prolonger la durée de conservation de leurs récoltes de deux jours à 20 jours, ce qui leur permet de récupérer jusqu’à un tiers de leur récolte.

Deux startups marocaines sont en passe de remporter le prix de la startup la plus impactante du Moyen-Orient et Afrique du Nord. La startup agroalimentaire marocaine BMTA&C et la startup de technologie médicale Deepecho sont toutes deux en lice pour remporter le prix de la fondation Viram et de Forbes pour la startup la plus impactante de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Lire aussi | Maroc. Plus de 400 millions de dollars pour subventionner la farine de blé nationale en 2022

Sara Benlafqih, titulaire d’un master en ingénierie de l’industrie et de la gestion, a eu l’idée de l’unité de stockage à froid après avoir découvert que les agriculteurs perdaient un tiers de leur récolte chaque année en raison d’un manque d’accès au stockage. L’unité de stockage alimentée par l’énergie solaire peut stocker jusqu’à six tonnes de fruits et légumes, sans utiliser de fluides de refroidissement qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement.

La startup BMTA&C fait partie de l’école de gestion industrielle du Maroc (EMINES). Youssef Bouyakhf, titulaire d’un master en commerce et ingénierie, est également cofondateur et PDG de la startup Depecho, deuxième marocain sur la liste des 14 candidats au prix Forbes. La startup de Bouyakhf vise à lutter contre la mortalité infantile grâce à une technologie de pointe. En collaborant avec une équipe d’experts, Deepecho a développé un logiciel d’apprentissage profond qui fournit un diagnostic précis du développement du fœtus. Fondée en 2020, Deepecho propose une technologie d’échographie de nouvelle génération pouvant potentiellement sauver des vies.

Le concours Forbes vise à mettre en lumière des entrepreneurs développant des solutions soutenues par la technologie pour répondre à des solutions sociales et environnementales contemporaines. Lancé en décembre 2021, le concours Viram Awards-Tech for Humanity est dédié aux entreprises prometteuses du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ayant un impact social et environnemental. Après avoir ouvert la fenêtre des candidatures à l’automne 2021, Forbes et la Fondation Viram, cofondatrice du concours, ont reçu des centaines de candidatures en provenance du Maroc, de l’Algérie, de l’Égypte, du Bahreïn, d’Israël, de la Jordanie, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Lire aussi | Fitch Ratings achève l’examen par les pairs de cinq grandes banques marocaines

Après la sélection des demi-finalistes en janvier, les concurrents vont maintenant passer par une autre phase. Forbes a souligné que seules cinq startups se rendront à l’événement final qui aura lieu au printemps à Dubaï, où elles présenteront leurs idées à des juges et des chefs d’entreprise du monde entier. Le vainqueur remportera le titre de la startup ayant le plus d’impact et une récompense de 500 000 dollars. Les startups arrivant en deuxième et troisième position recevront également un prix de 100 000 et 50 000 dollars respectivement.