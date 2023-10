Développement responsable de l’IA. Les recommandations de l’Observatoire marocain de la souveraineté numérique

L’Observatoire marocain de la souveraineté numérique (OMSN) a récemment participé à un colloque national portant sur l’utilisation et le développement responsables de l’intelligence artificielle (IA) au Maroc. Un événement organisé conjointement entre le ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration et l’UNESCO.

À cette occasion, Mustapha Meloui, Président de l’OMSN, a exposé les principaux défis auxquels le pays est confronté dans ce domaine, tout en proposant des recommandations concrètes visant à favoriser l’essor de l’IA et à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène internationale.

Former un capital humain qualifié dans le domaine

L’un des principaux points soulignés par Mustapha Meloui concerne la nécessité de former un capital humain qualifié dans le domaine de l’IA. Le Maroc doit, en effet, investir dans l’éducation et la formation pour développer une expertise locale solide, capable de relever les défis technologiques et éthiques posés par l’IA.

À cet égard, l’OMSN recommande la création d’un « guide de l’intelligence artificielle au Maroc », un document de référence qui fournira des lignes directrices claires pour une utilisation responsable et éthique de l’IA. “Ce guide devrait être accessible aux entités physiques et aux particuliers afin de garantir une compréhension commune des enjeux liés à cette technologie”, souligne Meloui.

Désignation d’un coordinateur national de l’IA

Par ailleurs, le président de l’OMSN a également préconisé la désignation d’un coordinateur national de l’IA au Maroc. “Cette figure centrale aurait pour mission de coordonner les efforts du pays dans l’élaboration d’une stratégie nationale en matière d’IA. Son rôle consisterait à établir un cadre juridique et institutionnel solide, permettant de superviser et de réglementer tous les aspects liés à l’IA, tout en favorisant son déploiement dans divers secteurs de l’économie marocaine”, explique Meloui.

Sensibiliser les leaders et les citoyens sur l’impact de l’IA

En outre, l’OMSN souligne l’importance de sensibiliser les leaders politiques et économiques ainsi que les citoyens à l’impact de l’IA. Pour Mustapha Meloui, il est crucial de reconnaître que la transformation numérique et l’IA ne sont pas de simples tendances, mais plutôt des paradigmes qui redéfinissent notre façon de penser et de faire des affaires. En éduquant les parties prenantes sur les bénéfices et les implications de l’IA, le Maroc peut favoriser une adhésion collective à cette évolution technologique majeure. Pour l’OMSN, c’est en adoptant toutes ces mesures que le Maroc peut se positionner favorablement sur la scène mondiale de l’IA et renforcer sa compétitivité économique à long terme.