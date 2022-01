Devises. Les réserves du Maroc dépassent les 329 milliards de dirhams

Les avoirs officiels de réserve ont dépassé les 329 milliards de dirhams au 21 janvier 2022, soit une hausse de 6.3% en glissement annuel. Du côté du marché des changes, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée. Pour ce qui est de l’encours global des interventions de la banque centrale, il est à 74.3 milliards de dirhams dont 34.1 milliards de dirhams alloués aux avances à 7 jours sur appel d’offres, 22.7 milliards de dirhams aux opérations de pension livrée et le reste aux programmes de soutien au financement de la Toute Petite et Moyenne Entreprise. Le volume quotidien moyen des échanges interbancaires était à 4.2 milliards avec un taux de 1.50% en moyenne sur la même période.

Durant la dernière période, entre le 20 et le 26 janvier, le dirham a enregistré une performance stable face à l’euro et une dépréciation de 0.50% face au dollar américain.

Du côté de la bourse, le MASI a enregistré une dépréciation de 0.1% avec une performance de 2.7% depuis le début de l’année en cours. Les cours des secteurs des télécommunications, des services de transport et des distributeurs ont connu respectivement une baisse de, 1.3%, 1.6% et 2.1%. Une meilleure performance est observée du côté des cours du « pétrole et gaz » et celui des « bâtiments et matériaux de construction », de l’ordre de 2.9% et 1% respectivement.