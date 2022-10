Devoxx Morocco. Au delà des lignes de code, les développeurs innovent

X-Hub (accélérateur numérique pour atteindre l’excellence technologique avec une approche DevOps et Agile) s’est associé au Conseil de la Région de Souss-Massa, sous le Haut-Patronage de Sa majesté le Roi Mohammed VI et en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration, le CRI Agadir Souss-Massa et la CGEM Souss-Massa pour créer un véritable espace de rencontre et surtout d’échange entre développeurs et professionnels des secteurs Tech.

Après deux ans d’absence à cause de la pandémie du COVID-19, Devoxx Morocco revient pour une nouvelle édition qui met le métier de développeur au cœur de la problématique de développement et d’innovation.

“Au sein du ministère, nous avons adopté une stratégie nationale de digitalisation avec deux axes principaux. Le premier étant la mise à disposition de la numérisation au service des usagers dans le cadre de l’administration publique. Le deuxième étant la production d’une numérisation nationale, dont une partie sera destinée à l’export. Maintenant, il faut avouer que le pilier d’une bonne stratégie de numérisation est le facteur Humain”, a déclaré Mme Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la transition numérique et de Réforme de l’administration. Sa présence n’est pas fortuite, la ministre étant une développeuse dans l’âme, elle confie même lors de la cérémonie d’ouverture que Java est le premier langage de programmation qu’elle a apprise.

Dr Ghita Mezzour a présidé la cérémonie d’ouverture aux côtés de M. Karim Achengli, Président de la Région de Souss-Massa et M. Badr El Houari, Président de DEVOXX Morocco, avec la participation des officiels, partenaires et acteurs prestigieux du secteur venant des grandes entreprises tech internationales à l’image de Google, Aws, Facebook, Twitter, Meta, Oracle, etc.

DEVOXX Morocco va au-delà de la rencontre entre développeurs. Véritable espace d’échanges et de partage, l’événement a permis d’apporter des insights et un contenu utile au domaine, face aux enjeux sociétaux et économiques. Plus que jamais après la crise sanitaire que nous venons de traverser, les développeurs s’efforcent de répondre aux attentes exigeantes de l’écosystème en termes d’innovation et de transformation digitale. Ces thématiques ont siégé au cœur même du programme de cette nouvelle édition, qui ambitionne de faire de la technologie une priorité effective, du fait qu’elle représente une force motrice de plusieurs secteurs et la promesse de la Digital Nation de demain.