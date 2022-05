Dialogue Social. Aziz Akhannouch préside une réunion de coordination pour la mise en œuvre des derniers accords

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a tenu le 4 mai une réunion de coordination pour la mise en œuvre des derniers accords du Dialogue Social.

C’est une réunion qui intervient à la suite de la signature le samedi 30 avril de l’Accord social et de la Charte nationale du dialogue social, avec pour objet d’acter la vision convenue et partagée par les différents ministères et départements concernés par la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans ce cadre.