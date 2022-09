Dialogue social : un 2ème round axé sur la révision de l’IR, la réforme des retraites et la législation du travail

Le deuxième round du dialogue social, entamé mercredi, sur invitation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été l’occasion pour l’Exécutif d’aborder avec les centrales syndicales plusieurs questions d’actualité, dont la révision du régime de l’impôt sur le revenu, la réforme des régimes de retraite et le réexamen d’un ensemble de législations du travail.

S’inscrivant dans le prolongement de l’accord du 30 avril, ce round a également permis de faire le bilan des réalisations dans le cadre de cet accord, en procédant notamment dès le mois de septembre courant, à la mise en œuvre des résultats du dialogue social, et ce à travers l’augmentation immédiate de 5% du SMIG dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, et de 10% du SMAG dans le secteur agricole. Par ailleurs, ce nouveau round a été l’occasion pour les centrales syndicales d’évoquer avec le gouvernement plusieurs questions d’actualité, dont la révision du régime de l’impôt sur le revenu, la réforme des régimes de retraite et le réexamen d’un ensemble de législations du travail.