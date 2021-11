Diana Holding et l’UM6P signent un partenariat stratégique

Un partenariat stratégique a été signé, le mercredi 24 novembre à Benguerir, par Rita Maria Zniber, Présidente Directrice Générale de Diana Holding, et Hicham EL Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en présence de Otman Rouchdi, Directeur général des Domaines Zniber. Cet accord-cadre consacre une collaboration maroco-marocaine pour une agriculture de précision visant l’utilisation rationnelle des ressources, notamment hydriques.

A cet effet, sept domaines de coopération ont été identifiés, dont un qui a fait l’objet d’une convention spécifique concernant le déploiement au sein des exploitations agricoles des Domaines Zniber des services d’agriculture de précision développés par AgriEdge, une Business Unit de l’UM6P. Parmi les initiatives également, un centre de recherche agricole sera mis en place par les partenaires avec deux plateformes expérimentales à Berkane et Meknès. L’accord porte par ailleurs sur le co-développement d’une gamme de nutrition végétale et l’échange de chercheurs. A ce titre, il s’agit d’une approche innovante, conjuguée à une capacité d’anticipation et d’adaptation agile, qui traduit l’engagement des parties à s’inscrire dans une dynamique de contribution à la durabilité de l’agriculture.

Lire aussi |La Banque Africaine de Développement mobilise 120 millions d’euros en soutien pour les entrepreneurs, les TPME et pour stimuler la relance économique au Maroc

Lors de sa prise de parole à l’occasion de la signature de ce partenariat, la PDG de Diana Holding – également présidente du conseil d’administration des domaines Zniber- Rita Maria Zniber a affirmé que « ce partenariat permettra aux Domaines Zniber de renforcer la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine agricole et agro-industriel, pour contribuer à la souveraineté alimentaire du pays en s’alliant avec l’UM6P. Ceci s’inscrit pleinement dans les Hautes orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, et les conclusions de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement dans son rapport sur le nouveau modèle de développement».

De son côté, Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a souligné que «Les défis relevés par le changement climatique affecteront sans aucun doute notre conception à tous de la production agricole, que ce soit en matière d’optimisation des ressources ou de gestion des rendements. J’ai la certitude que l’écosystème agricole des régions de Berkane et Meknès bénéficiera amplement de ce partenariat entre le secteur privé et le monde académique. »