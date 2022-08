Diplomatie. Le Maroc, un partenaire important pour l’Allemagne

Le Maroc et l’Allemagne réchauffent leurs relations diplomatiques. Dans ce sens, le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères réaffirme que le Maroc est un partenaire important pour l’Allemagne et l’Union européenne (UE) et constitue également un pont vers l’Afrique du Nord et le sud du Continent.

« Les relations entre l’Allemagne et le Maroc ne sont pas seulement étroites entre les deux gouvernements, mais aussi entre des centaines de milliers de personnes dans les deux pays », a indiqué le ministère dans un communiqué. La même source rappelle que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et son homologue marocain Nasser Bourita étaient convenus, lors d’une vidéo-conférence en février dernier, de reprendre et d’approfondir les relations traditionnellement étroites et larges entre les deux pays.