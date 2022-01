Disparition des abeilles. 130 millions de dirhams pour reconstruire les ruches

Le gouvernement a décidé d’allouer 130 millions de dirhams pour soutenir les apiculteurs, touchés par le phénomène de disparition des abeilles. Le but étant de fournir un accompagnement pour une prise de mesures immédiates pour reconstruire les ruches infectées en distribuant de nouvelles colonies d’abeilles. Le programme spécial inclut également une campagne nationale pour traiter les ruches contre la maladie de la varroase et un plan de sensibilisation au profit des apiculteurs.

Une séance de travail a été tenue en visioconférence par le Chef du gouvernement, accompagné du ministre de l’Agriculture, de la pêche, du Développement Rural et des eaux et forêts. Le directeur général de l’ONSSA a également pris part à la séance ainsi que le directeur central des filières de production pour examiner les causes derrière un tel phénomène et les moyens d’y pallier. L’ONSSA a également présenté les mesures urgentes prises en collaboration avec les représentants de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Apiculture. L’organisme n’a pas manqué de présenter les résultats des recherches et analyses effectuées en laboratoire par les services vétérinaires régionaux.