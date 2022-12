Distinction. Autocaz élu «Meilleur service client Maroc de l’année 2023» dans sa catégorie  

Un prix qui a été décerné au leader du marché de l’achat, la reprise et la vente des véhicules d’occasion multimarque (filiale du Groupe Auto Hall) par Baromètre Service Client Maroc (BSCM), pour récompenser l’engagement au quotidien des équipes Autocaz au service de leurs clients. Selon le staff d’Autocaz, il s’agit d’une grande responsabilité envers sa communauté qui poussera l’équipe à avancer avec détermination et proposer à chaque client, une expérience unique et une qualité de service inégalée.

Lire aussi | 50 millions d’euros pour la création d’une usine de production de voitures de marque marocaine

«Si nous prenons l’exemple d’Autocaz, nous estimons que puisque chaque véhicule est unique, chacun de nos clients est unique à son tour. Qu’il s’agisse de l’achat, la reprise ou la vente des véhicules d’occasion, nous accordons une grande importance à la satisfaction de nos clients, et ce, depuis le lancement de la marque en avril 2021», a précisé Sanaâ Zagouri, Directrice du Pôle Occasion du Groupe Auto Hall. Et de poursuivre : «le savoir-faire d’une équipe expérimentée, le sérieux, la transparence et l’écoute du client nous ont permis de remporter ce titre dont nous sommes tellement fiers.

Il notre engagement et nous pousse à déployer encore plus d’efforts afin de rester pionnier et leader du marché. Et je tiens à remercier toute l’équipe Autocaz qui a pu lever la barre très haut grâce à son dévouement au quotidien. Autocaz conserve une longueur d’avance sur ses concurrents et place le client au cœur de ses préoccupations, ce qui est un levier de satisfaction, de fidélisation et de performance».

Lire aussi | Automobile Awards 2022. L’Opel Astra distinguée

Compte tenu du potentiel que présente le marché des véhicules d’occasion, la concurrence s’est intensifiée ces dernières années avec l’émergence de nouveaux acteurs. Et comme n’importe quel domaine d’activité, la relation client est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, souligne Autocaz. Étant donné que la stratégie d’Autocaz est axée sur le client, la proximité, la transparence et le respect des engagements, la marque est confiante dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs et à maintenir sa position dominante au sein du marché des véhicules d’occasion.

Lire aussi | Tombola. DFSK effectue un nouveau tirage au sort

«Quant aux futures années, la démarche de qualité demeure sans fin. Nous sommes déterminés à poursuivre le développement de notre offre globale en innovant constamment et en suivant notre processus d’amélioration continue. Nous vendons plus que des véhicules d’occasion, nous vendons une expérience», a conclu Sanaâ Zagouri.