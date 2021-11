Distribution. Africa Motors va commercialiser la marque automobile chinoise Chery

Abdellatif Guerraoui, président du Groupe Auto Hall et Abdellah El Mouadden, DG d’Africa Motors lors de la signature du contrat de coopération pour l’importation et la distribution de la marque Chery.

Africa Motors tisse sa toile dans le Royaume. Outre DFSK, Seres et Foton, voici que la filiale automobile du Groupe Auto Hall a scellé récemment un nouveau partenariat avec l’un des géants de l’industrie automobile chinoise, à savoir Chery.

C’est le 28 octobre dernier qu’Africa Motors a signé avec son nouveau partenaire chinois Chery un contrat de coopération pour l’importation et la distribution exclusive de sa gamme de véhicules dans le Royaume. Outre le fait de faire partie des principaux constructeurs automobiles en Chine, Chery se veut également le leader s’agissant des ventes de voitures particulières au cours des 18 dernières années, et ce, de manière consécutive.

Dans le détail, c’est depuis avril dernier que le staff de Chery Automobile a entamé des discussions avec le groupe Auto Hall à travers sa filiale Africa Motors dans le cadre de l’introduction des véhicules du constructeur automobile chinois sur le marché marocain.

Lire aussi | S.M le Roi Mohammed VI adresse un discours à la COP 26

Un contrat de coopération pour lequelAfrica Motors et Chery nourrissent de grandes ambitions et qui s’articulera sur des promesses fortes à l’attention de la clientèle, axées sur la haute performance, l’image de marque, la proximité du réseau et la qualité du service après-vente.

Dans le cadre de l’officialisation de la signature de cette convention qui s’est effectué via une rencontre digitale, Zhang Guibing, Président de Chery international, a déclaré : «nous considérons le Maroc comme l’un des marchés ayant le plus grand potentiel en Afrique. Et nous savons qu’Auto Hall est l’un des plus grands distributeurs automobiles au Maroc avec une équipe professionnelle et riche en expérience dans l’industrie automobile». Et le Président de Chery international de conclure : «nous sommes très confiants que la coopération entre Chery et Auto Hall connaîtra un franc succès au Maroc».

Lire aussi | Auto Hall. Un résultat net consolidé en forte hausse au premier semestre

Abdellah El Mouadden, Directeur général d’Africa Motors a quant à lui déclaré lors de cette réunion : «la Chine est un axe stratégique pour le développement de notre Groupe qui passe par des partenariats solides et durables dans le domaine de la distribution et de la fabrication.

Et M. El Mouadden de souligner qu’Africa Motors a été créée en 2015 afin d’assurer le développement des marques chinoises dans le marché marocain et servir les autres marchés des pays de la méditerranée et d’Afrique.

Le Directeur général d’Africa Motors a ajouté également : «notre vision est de construire un partenariat à long terme par l’introduction de toute la gamme Chery sur le marché marocain, y compris des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules hybride. Nous avons agréé également de discuter et d’étudier le projet CKD pour le marché local et pour l’export. Grâce à nos efforts mutuels, nous sommes convaincus que nous réussirons ensemble».

Africa Motors qui précise que la commercialisation des la marque Chery s’effectuera au premier semestre 2022.