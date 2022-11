Distribution. Auto Nejma va commercialiser la marque BYD au Maroc

Pour rappel, BYD promeut activement les véhicules à énergies nouvelles(New Energy Vehicle). Le géant automobile chinois est d’ailleurs devenu en très peu de temps l’un des acteurs mondiaux s’agissant des véhicules à mobilité propre, ayant désormais un savoir-faire reconnu en matière de batteries, de moteurs électriques ; idem pour les unités de commande électrique et les puces automobiles.

Auto Nejma Maroc dispose d’une nouvelle carte automobile à son portefeuille de marques. Le représentant exclusif de Mercedes-Benz, SsangYong et Mahindra au Maroc a signé récemment un accord de partenariat avec BYD Auto Industry Company Limited (filiale du Groupe BYD). Objectif : commercialiser prochainement dans le Royaume une gamme de véhicules de tourisme 100% électrique du constructeur automobile chinois.

D’un point de vue opérationnel, BYD a étendu l’empreinte de ses véhicules à énergies nouvelles à plus de 400 villes dans 70 pays et régions sur 6 continents. Il faut dire qu’au fil des années, le constructeur a noué de nombreuses collaborations avec des partenaires mondiaux en matière de distribution automobile. En atteste la gamme des voitures particulières à énergies nouvelles du constructeur chinois qui est désormais présente en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas, au Japon, en Thaïlande, au Brésil et sur d’autres marchés de la planète, dont la France qui s’apprête fraîchement à commercialiser trois modèles électriques estampillés BYD.

Alors qu’il a fallu 13 ans l’opérateur automobile chinois pour atteindre le premier million de véhicules à énergies nouvelles, un an plus tard, il franchissait un autre cap, passant d’un million à deux millions de voitures produites. En à peine 6 mois, BYD a franchi la barre des deux à trois millions de véhicules à mobilité propre. C’est d’ailleurs le seul constructeur chinois à avoir atteint un tel jalon à ce jour.

Au premier semestre 2022, ce dernier a vendu plus de 640 000 véhicules à énergies nouvelles, ce qui représente une hausse de 300 % d’une année sur l’autre. Faut-il se souvenir qu’en 2017, le Royaume a signé avec BYD un protocole d’accord relatif à la réalisation au Maroc d’un écosystème de transport électrique, couvrant notamment les véhicules électriques, les camions et les bus électriques, l’assemblage de batteries, et bien d’autres activités, y compris celles liées au transport ferroviaire.

A noter que ce nouveau partenariat avec BYD, lié à la distribution automobile, permet à Auto Nejma de poursuivre sa stratégie de développement commercial et de porter sa pierre à l’édifice en matière de transition vers l’électrification du parc automobile dans le Royaume.