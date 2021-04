Distribution : Seat au Maroc désormais dans le giron de CAC

Représentante du Groupe Volkswagen dans le Royaume et détentrice des cartes Audi, Bentley, Porsche, Skoda et Volkswagen, la Centrale Automobile Chérifienne (CAC) vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Elle devient à compter du 1er avril courant l’importateur exclusif de Seat.

L’information était officieuse et animait depuis plusieurs mois le microcosme automobile marocain. Voici qu’elle devient officielle. CAC dispose désormais dans son catalogue de la carte Seat. Pour mémoire, la marque barcelonaise était jusqu’ici détenue par la holding de distribution de véhicules Mutandis Automobile SCA via sa filiale Univers Motors, l’importateur entre autres de Honda et de Seat.

Faut-il souligner que ce regroupement local sous la houlette de CAC fait partie d’une stratégie de développement à l’international bien ficelée et mise en place par le propriétaire de la marque barcelonaise, à savoir Volkswagen. Elle consiste à permettre au groupe automobile allemand de faire face aux défis que connaît actuellement l’industrie automobile, qu’il s’agisse de la transition énergétique, de la digitalisation ainsi que du développement de la voiture autonome, et surtout de l’amener à revoir ses alliances stratégiques par pays comme cela a été le cas au Maroc. Par ailleurs, la pandémie liée à la Covid-19 a manifestement accéléré toute nécessité de synergie.

Un partenariat qui devrait permettre à Seat de profiter de la stabilité et de la capacité financière de CAC au Maroc. Forte de ses 91 années d’expérience dans le secteur automobile, le groupe automobile cher à Victor El Baz souligne dans un communiqué avoir mis à disposition de ses marques un capital humain formé et hautement qualifié, en plus d’un maillage territorial aux normes internationales, sans oublier l’expertise de ses partenaires bâtis au fil des ans et qui couvre aujourd’hui 95% du marché.

À noter que pour compléter sa gamme de produits, CAC bénéficiera du dynamisme et de la vitalité de la marque Seat, très appréciée dans le Royaume, et qui cible une clientèle exigeante. Elle sera considérée comme la porte d’entrée au groupe Volkswagen, avec un taux de conquête de 56%. Et pour son intégration au sein de CAC, un plan produit étudié et adapté à la demande du client marocain a été mise en place avec l’ambition de rendre accessible les dernières nouveautés de Seat avec notamment des versions suréquipées disposant d’un bon rapport qualité-prix. Par ailleurs dans sa stratégie de reconquête du marché marocain, Seat planche activement sur un plan de développement qui a débuté récemment avec un appel à candidatures pour s’assurer une représentation effective dans les plus grandes villes du Maroc.