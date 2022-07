Distribution. Stellantis et Auto Hall renforcent leur partenariat

La signature d’un nouveau partenariat entre Stellantis et le Groupe Auto Hall pour la commercialisation des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep au Maroc a été acté.

Déjà partenaires dans le cadre de l’importation et de la distribution des marques Maserati et Opel, Stellantis et le Groupe Auto Hall renforcent leur collaboration avec une offre de véhicule plus élargie. Une nouvelle collaboration qui, selon Stellantis, permettra d’étendre la distribution des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep à travers le Royaume et de garantir de la sorte une plus forte proximité et accessibilité.