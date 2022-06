Disty Technologies rejoint la bourse de Casablanca

Près de dix ans après son entrée en activité, Disty Technologies emprunte le chemin de la bourse. En effet, le numéro 2 marocain de l’importation et la distribution de matériel et solutions IT finalise les dernières démarches administratives et commerciales pour rejoindre son principal concurrent, à savoir Disway, à la cote du marché boursier casablancais.

Pour l’instant, rien ne filtre sur les modalités de cette IPO qui sera vraisemblablement la première de l’année en cours et la troisième depuis le déclenchement de la crise du Covid-19 (après celles d’Aradei Capital et de TGCC), mais selon des sources proches du dossier, le montant de l’OPV (offre publique de vente) sous-jacente concernera principalement les actions détenues par le fonds PME Croissance qui avait financé en 2013, le démarrage de l’activité de Disty Technologies avant de remettre dans le pot quelques années plus tard pour accompagner la montée en puissance de cette structure fondée par Younes El Himdy, un ex-actionnaire et dirigeant de Distrisoft (qui a donné naissance à Disty par voie de fusion avec PC Matel).