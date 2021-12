Dolidol décroche un financement de 20 millions d’euros de l’IFC et de Proparco

Le financement va aider le groupe marocain à s’étendre au Nigéria et à rendre ses activités au Maroc plus respectueuses de l’environnement, et créer des centaines d’emplois directs et indirects dans ces deux pays. Dans le détail, cette enveloppe permettra d’accompagner Dolidol dans son expansion au Nigéria où le groupe vient d’annoncer l’acquisition de Mouka, le principal fournisseur de matelas et de literie du pays.

Le groupe marocain Dolidol se donne les moyens de ses nouvelles ambitions. Le leader de la literie au Maroc vient en effet de bénéficier d’un financement de 20 millions d’euros (plus de 200 millions de DH) de la part de l’IFC et de Proparco.

Notons que le financement comprend un prêt d’IFC pour son propre compte de 13.5 millions d’euros et un prêt de 6.5 millions d’euros de Proparco, la filiale du groupe Agence française de développement dédiée au secteur privé. L’objectif de Dolidol est de renforcer le réseau de distribution de Mouka au Nigéria pour améliorer la quantité et la qualité des articles de literie disponibles dans le pays.

L’appui financier d’IFC sera aussi accompagné d’une assistance technique visant à renforcer la compétitivité de Dolidol. Au Maroc, le financement aidera Dolidol à devenir un pionnier dans son secteur en matière de bonnes pratiques environnementales grâce aux investissements portant sur le renforcement de son efficience énergétique et l’amélioration de l’intégration verticale de ces lignes de production. Les plans d’expansion de Dolidol devraient permettre de créer plus de 200 emplois directs et 600 emplois indirects au Nigeria et au Maroc. « Avec un soutien et des financements appropriés, les entreprises privées comme Dolidol peuvent créer des emplois indispensables au développement économique et social et favoriser une reprise post-COVID-19 résiliente en Afrique. Notre appui financier va également permettre de soutenir l’intégration régionale à travers le développement des relations commerciales Sud-Sud », a soutenu Xavier Reille, directeur d’IFC pour le Maghreb.

De son côté, Mohamed Lazaar, directeur général de Dolidol, a assuré que l’ambition de Dolidol est d’offrir aux Nigérians de la literie de bonne qualité et abordable et de développer ses activités dans le pays, en vue de créer des emplois, d’offrir des formations et de mettre en place des chaînes d’approvisionnement durables. « Au travers de ce partenariat avec Dolidol, Proparco est heureux de contribuer à l’émergence d’un leader panafricain des biens de consommation », a souligné Denis Sireyjol, Directeur de la Division Industrie, Agriculture et Services.