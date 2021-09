Dr Said Afif : «Plus de 33.000 enfants ont été vaccinés lors du premier jour » [Audio]

Lors de son passage dans l’émission «Sbah Lkhir Ya Bladi» sur MFM Radio, le membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid est revenu sur l’opération de vaccination des 12-17 ans.

«Le premier jour s’est bien déroulé. 33.307 élèves ont été vaccinés, 16.186 avec Pfizer et 17.121 avec Sinopharm. Comme on le sait, l’opération de vaccination démarre doucement. La cadence augmente au fil des jours», a noté Dr Said Afif.

Selon lui, le variant Delta cible particulièrement cette tranche d’âge. 117 enfants ont été admis en réanimation à cause de ce variant. «La vaccination leur permettra d’éviter les formes graves et les risques d’hospitalisation. Cette opération touche 3 millions d’élèves ce qui marque un pas en avant vers l’immunité collective», a ajouté le responsable.

Dr Said Afif a profité de l’occasion pour rassurer les parents en soulignant que le Maroc n’est pas le premier pays ayant vacciné les enfants en utilisant les doses de Sinopharm et Pfizer. L’expérience dans d’autres pays a démontré l’efficacité de la vaccination chez cette tranche d’âge, a souligné le membre du membre du Comité scientifique qui a conclu en précisant que 650.000 doses d’Astrazeneca et de Pfizer ont été réceptionnés hier par le Maroc, tandis que 1.000.000 de doses de Sinopharm vont arriver dans les prochains jours.