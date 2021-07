Dr Samir Machour : « La Vision Royale que nous mettons en œuvre positionnera le Maroc dans les 5 années à venir parmi les grands de l’industrie pharmaceutique »

Expert international en biologie industrielle, Dr Samir Machour, également Vice-président de Samsung Biologics, a présenté le 5 juillet, devant le Souverain, le plan de mise en œuvre du projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc, du vaccin anti-Covid-19 et d’autres sérums. Il revient sur cette vision royale et les enjeux de ce mégaprojet. Témoignage.

S.M le Roi Mohammed VI a présidé, le 5 juillet, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc, du vaccin anti-Covid-19 et d’autres sérums.

Ce mégaprojet projet qui nécessitera un investissement global de 500 millions de dollars est le fruit d’un partenariat public-privé qui survient après l’entretien téléphonique du 31 août entre le Souverain et le Président chinois Xi Jinping, qui a abouti au partenariat avec le groupe Sinopharm.

Depuis, Samir Machour, désigné pour identifier et négocier au nom du Maroc, des opportunités de transfert de technologies et biopharmaceutiques, a réussi fédérer des acteurs de premier plan de la biotechnologie autour du projet.

« Cette semaine, j’ai eu l’immense honneur et privilège de présenter à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le plan de mise en œuvre de la Vision Royale d’établir dans notre pays, un champion continental dans les cinq années à venir. Ce projet englobe la recherche, le développement, la production et la commercialisation des vaccins et biothérapies de grande nécessité. Ces capacités industrielles et biotechnologiques serviront le Maroc, le continent africain et le reste du monde », souligne Dr Samir Machour.

Lire aussi | Vaccins. Le Maroc, futur hub africain

Pour l’expert international en biologie industrielle, ce projet est l’aboutissement d’une vision royale de renforcer la souveraineté sanitaire du pays face aux dépendances extérieures.

« La vision royale aspire à assurer une autonomie sanitaire à notre pays dans l’urgence en ce qui concerne la Covid-19 mais surtout aussi à créer les conditions pour rehausser les capacités du continent en matière de production de vaccins et de biothérapies de grande nécessité », ajoute Dr Samir Machour, qui dans sa mission de facilitateur, a contribué à la naissance de synergies et de relations d’affaires entre industriels nationaux et internationaux.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, que nous mettons en œuvre immédiatement, en plus d’assurer une sécurité sanitaire pour notre pays, positionnera le Maroc dans les cinq années à venir parmi les grands du monde de l’industrie pharmaceutique et avec lequel il faudra compter », dit-il.

Lire aussi | Coronavirus. La vaccination désormais élargie aux personnes âgées de 35 à 39 ans [Ministère]