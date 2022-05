Dr. TM Roh : « La série Galaxy S22 représente le meilleur de l’innovation Samsung »

Le royaume est un marché stratégique pour le géant mondial de la technologie Samsung. Ainsi, pour réaffirmer cette importance, Dr. TM Roh, President & Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics, a entrepris une visite officielle au Maroc la semaine dernière. C’est la première fois qu’un aussi haut dirigeant du groupe Samsung effectue une visite au Maroc. Il faut dire que le marché marocain des télécoms, grâce au fulgurant développement qu’il a connu ces dernières années, titille de plus en plus l’appétit du géant coréen. « C’est ma première visite au Maroc. J’ai tenu à me déplacer personnellement avec mon staff dirigeant pour écouter la voix des consommateurs et nous enquérir des besoins et des attentes de ce marché important afin d’offrir la meilleure expérience client possible en matière de solutions de télécommunication et de téléphone mobile », a précisé Dr. TM Roh, que Challenge a rencontré. Interview.