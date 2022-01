Dr. Walid Amri: « Le ministère de la santé continue d’interdire l’utilisation des auto-tests sans aucune explication »

C’est officiel. Le Maroc connait une nouvelle vague dans la pandémie. Les nombres de cas positifs au covid-19 ne cessent d’augmenter et les semaines prochaines s’annoncent décisives. Alors qu’ils avaient fait l’objet d‘un retrait dans les officines, les tests salivaires rapides sont de plus en plus utilisés en cette période.

Dans ce sens, la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM) a appelé le ministère de la Santé à «assumer sa pleine responsabilité vis-à-vis des médicaments vendus dans le marché noir, ou vendus virtuellement, et qui menacent la santé de la population». Les circuits de distribution informelle et la contrefaçon pharmaceutique représentent un risque pour le consommateur et un manque à gagner pour l’Etat. Conscients de ce danger, les membres de la Confédération mettent en garde contre le marché informel, qui a prospéré pendant la pandémie avec la commercialisation des tests antigéniques rapides du SARSCoV- 2.