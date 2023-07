DS Art Talents. L’appel à candidatures se poursuit pour la 2ème édition 

Après le succès de la première édition des «DS Art Talents», DS Automobiles Maroc renouvelle son appel à candidatures pour mettre en lumière de nouveaux talents, notamment en matière de photographie et de peinture et qui sont installés au Maroc.

Enfin, lors de la DS Awards Ceremony, le jury désignera les lauréats du concours à qui DS Automobiles Maroc offrira un accompagnement en communication, une exposition à la DS Gallery, ainsi qu’une dotation de 20 000 DH. D’ailleurs, pour apporter de la nouveauté à cette édition, une surprise sera dévoilée lors de la deuxième étape du concours et adressée à la communauté DS Maroc sur les comptes officiels de la marque. À noter que le jury est composé de plusieurs votants, dont Yassine Alaoui Ismaili, Hicham Lahlou, Khadija Dinia, Sofia Benbrahim et Mohammed Mourabati. Les appels à candidatures pour cette deuxième édition sont déjà ouverts depuis le 22 juin dernier et s’achèveront le 23 juillet prochain.