DS Automobiles Maroc. Le concours «DS Art Talents» est désormais ouvert

Favoriser l’émergence des talents et mettre en avant la créativité artistique, faire en sorte que ces mêmes talents soient mis en exergue et puissent avoir une réelle chance de démontrer leurs capacités, c’est la volonté et la dynamique dans laquelle s’est inscrit DS Automobiles Maroc.

Après l’exposition des œuvres de l’artiste peintre Noureddine Fathy, puis la tenue du «Marché des Créateurs by DS Automobiles» qui a mis en lumière artistes et créateurs marocains, l’importateur local de la marque premium du Groupe Stellantis a lancé la première édition du «DS Art Talents». Cette dernière a pour but de renforcer les liens de la marque et les métiers d’art au Maroc.